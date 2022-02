Internet mobile. Inwi et Maroc Télécom en tête du classement

Après une période de testing incluant non moins de 108 575 tests de connexions Internet mobile au Maroc sur l’application Nperf, Maroc Télécom et Inwi enregistrent les meilleures performances.

Inwi trône depuis quatre ans maintenant en tête du baromètre nPerf, appuyant ainsi son positionnement de leader de l’internet mobile pour le grand public, mais un concurrent historique s’est également hissé en première loge. Maroc Télécom enregistre une croissance de 8.5% au score nPerf par rapport à sa performance en 2020. Ce redressement place l’opérateur au centre d’une nouvelle dynamique face à ses concurrents, qui ont perdu 10 000 points ces deux dernières années. La migration massive vers le télétravail et la digitalisation propulsée causée par la situation pandémique ont exercé une pression considérable sur l’infrastructure et la qualité du service offert par les opérateurs nationaux. Inwi a pris du retard sur le débit descendant, mais se rattrape par son débit ascendant de 8,6 Mb/s et une latence moyenne de 35 ms.