Investissement. Le Marocain Gaia Energy et l’Israélien Gandyr s’allient

Une enveloppe budgétaire qui permettra à Gaia Energy Maroc d’accompagner quatre projets liés aux énergies renouvelables notamment en matière d’autoproduction, d’agrivoltaïsme, d’hydrogène vert et d’export d’électricité verte.

Faut-il souligner que Gaia Energy Maroc demeure l’un des plus importants développeurs de projets d’énergie renouvelable en Afrique, son cœur de métier consistant à développer, financer, construire et opérer des centrales électriques renouvelables. Créé en 2009 par Zniber Moundir, cet opérateur est aussi présent dans 9 pays africains avec une batterie de projets éolien et solaire photovoltaïque.

Elle a aussi initié six joint-ventures majeurs au niveau de ses projets dans le Royaume depuis sa création avec des leaders mondiaux dans le domaine de l’énergie, tels qu’Iberdrola et Enel.

Quant à l’opérateur Gandyr, il investit dans des entreprises durables, notamment israélienne, dans les domaines de l’industrie, de la technologie, de l’immobilier et des énergies renouvelables. Il a déjà investi plusieurs milliards de dollars dans différents secteurs prometteurs, avec comme référence importante la vente de Mobileye à Intel qui a coûté la bagatelle de 15 milliards de dollars.