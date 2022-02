Investissement. Les Marocains ont investi plus de 17 milliards de DH à l’étranger en 2021

Dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de décembre 2021 publiés récemment, l’Office des changes indique que les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) en 2021 ont atteint 17, 95 milliards de DH, soit une hausse de 10,17 milliards de DH par rapport à 2020. Le rapport montre que c’est le plus haut niveau atteint au titre des cinq dernières années.

Selon l’Office des changes, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) en 2021 se sont situés à 17, 95 milliards de DH, soit le plus haut niveau atteint au titre des cinq dernières années.

Lire aussi | Cour des comptes. Le renouvellement des déclarations de patrimoine débute le 1er février

En ce qui concerne le flux net des Investissements Directs Étrangers (IDE), il a enregistré une croissance de 20,5% à plus de 20,17 milliards de DH à fin décembre 2021, contre 16,74 milliards de DH une année auparavant. L’Office des changes fait remarquer que cette évolution est attribuable à une augmentation des recettes de 17% (à 32,19 milliards de DH), plus importante que celle des dépenses (+11,5% à 12,02 milliards de DH).

Lire aussi | Olives: « OCP Al Moutmir » augmente la production de plus de 40%

Pour leur part, les cessions de ces investissements ont porté sur un montant de 13,59 milliards de DH, en hausse de 10,49 milliards de DH. « Ainsi, le flux net des IDME a baissé de 6,8% », note le rapport. Par ailleurs, on apprend également que les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont élevés à près de 93,3 milliards de DH à fin décembre 2021, contre 68,18 milliards de DH une année auparavant.