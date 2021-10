Israël: Le déplacement des ministres de la Défense et de l’Economie au Maroc confirmé

Selon le média israélin, i24news, le chef du bureau israélien de liaison au Maroc, David Govrin a confirmé, cette semaine, le déplacement des deux ministres de la Défense et de l’Economie du gouvernement de Naftali Bennett au Maroc.

«Ces visites, prévues prochainement, contribueront à développer les relations entre les deux pays et entre les deux peuples, et auront un impact sur la société marocaine et israélienne», a indiqué le diplomate. «Nous nous efforçons toujours de développer et de mettre en réseau des relations dans d’autres domaines, tels que l’eau, l’agriculture et les énergies renouvelables», a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les relations touristiques, David Govrin a estimé qu’il faut «tenir compte du fait que parler de cette question se déroule à la lumière de la pandémie du Covid-19, qui a grandement contribué à entraver et à geler le mouvement touristique». «Mais comme vous le savez, nous avons lancé, il y a environ deux mois, des vols directs entre Israël et le Maroc. L’exploitation de ces vols directs contribuera à revitaliser le mouvement touristique des deux côtés», a-t-il déclaré.

Le diplomate a également tenu à préciser qu’il existait une «grande différence» entre les relations d’Israël avec les pays du Golfe et celles avec le Maroc. «Contrairement aux premières, qui sont très récentes (environ un an), les relations d’Israël avec le Maroc se caractérisent par une histoire qui remonte à 1995, période durant laquelle nous avons établi des relations culturelles et sociales, dans le sens où la société civile israélienne et la société civile marocaine ont entretenu ces relations», a-t-il expliqué, en estimant que «cette caractéristique a contribué à la reprise des relations entre les deux pays, à partir de décembre de l’année dernière».