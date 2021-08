Israël. Les 50 ans et plus reçoivent une 3ème dose de vaccin

Israël a commencé ce vendredi 13 août à injecter une troisième dose de vaccin anti-covid-19 aux personnes âgées de 50 ans et plus, après avoir décidé dans la nuit d’abaisser l’âge minimum dans l’espoir de lutter contre une nouvelle vague de contamination liée au variant Delta.



Le pays avait lancé il y a deux semaines une campagne pour permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus de se faire injecter une troisième dose de vaccin, principalement des laboratoires Pfizer/BioNTech, et ce bien que l’Agence américaine du médicament, que les autorités israéliennes suivent en règle générale les recommandations, n’a pas statué sur cette pratique.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Premier ministre, Naftali Bennett, a annoncé que l’âge minimum pour recevoir cette dose de rappel avait été abaissé à 50 ans. «La campagne pour vacciner la population âgée de 60 ans et plus est un grand succès (…). C’est une étape importante dans le combat contre le variant Delta et j’appelle tout le monde âgé de plus de 50 ans à se mettre en rang dès demain (vendredi) matin pour se faire vacciner», a-t-il déclaré dans un communiqué, précisant que cette décision avait été validée par un comité d’experts.

Aussi plus de 775.000 Israéliens ont reçu une troisième dose, selon les dernières données du ministère de la Santé. A noter que les Etats-Unis ont autorisé jeudi 12 août l’injection d’une troisième dose de vaccin Pfizer ou Moderna contre le Covid-19 pour les personnes au système immunitaire affaibli.

[Avec MAP]