Mehdi Tahri lève 35 millions d’euros

Co-fondée il y a un peu plus de deux ans par Mehdi Tahri, la startup Iziwork a levé 35 millions d’euros auprès de Cathay Innovation et de Bpifrance via le fonds Large Venture. Une troisième opération qui porte à 55 millions d’euros le total du montant levé depuis sa création et dont l’objectif est d’accélérer le déploiement d’Iziwork en France et à l’international.

Mehdi Tahri, le cofondateur d’Iziwork, pourra compter sur de nouvelles ressources pour aider plus d’intérimaires à décrocher une mission ainsi que renforcer son réseau de partenaires qui compte aujourd’hui 120 personnes, recruter pour ajouter une centaine de collaborateurs à son équipe de 220 salariés et poursuivre son développement international. Iziwork vient de lever 35 millions d’euros auprès de Cathay Innovation et de Bpifrance via le fonds Large Venture. « La mobilisation sans précédent de nos 25.000 intérimaires en mission chez nos clients, 220 collaborateurs et 120 partners, et le travail remarquable de notre équipe R&D pour réinventer le modèle d’agence d’emploi ont fait la différence dans le contexte mouvementé de l’année 2020 », souligne Mehdi Tahri dans une publication sur LinkedIn.

Fondée en 2018, Iziwork propose un outil supplémentaire aux intérimaires en les aidant à trouver un plus grand nombre d’offres d’emploi, c’est donc dans l’objectif d’améliorer la communication entre les entreprises et leurs candidats. Pour autant, cette solution numérique était toute prescrite dans le cadre de cette crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a généralisé les échanges à distance. En quelques clics, l’utilisateur crée un profil, télécharge son CV et présente sa disponibilité. Côté employeur, l’outil s’appuie sur une intelligence artificielle permettant une recommandation optimale du meilleur profil pour chaque mission, et vice versa, pour les candidats.

