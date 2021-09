Jeux paralympiques de Tokyo. 400 m : Ayoub Sadni se qualifie pour la finale [Vidéo]

Le marocain Ayoub Sadni s’est qualifié, vendredi, pour la finale des 400 m (classe T47), dans le cadre des Jeux paralympiques de Tokyo.



Ayoub Sadni, qui a réalisé son meilleur chrono en 47 sec 82/100è, a remporté la course haut la main devant le brésilien Petrucio Ferreira Dos Santos, (49 sec 76/100è, alors que l’américain Rayven Sample (50 sec 01/100è) a occupé la troisième place.



L’athlète marocain disputera la finale samedi à 13h, dans le but d’augmenter la moisson du Maroc aux Jeux paralympiques. L’équipe nationale de cécifoot disputera également le même jour à 3h30 le match de classement face à la Chine.

Le Royaume compte déjà six médailles, après l’or d’Abdeslam Hili, l’argent de Fouzia El Kassioui, Yousra Karim et Mohamed Amguoun, et le bronze de Hayat El Garaa et Saida Amoudi.