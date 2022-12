Jorf Lasfar : un nouvel acteur de traitement de déchets pétroliers  consolide l’offre de l’économie circulaire

Energy Green Solution et Hongde, pour ne citer que les PME qui s’y sont installées au cours des deux dernières années pour offrir des prestations de collecte et traitement de déchets industriels de toute sorte, c’est au tour d’African Company Environnement Protec Services (ACEPS) de lancer une nouvelle unité du genre.

Spécialisée dans la collecte et le traitement des produits pétroliers, cette PME détenue par la famille Zarhloul, compte investir plusieurs dizaines de millions de dirhams entre système de traitement et parc de camions de collectes. La panoplie des produits traités et collectés couvrira un large spectre allant des huiles de moteurs usagées ou des huiles hydrauliques usagées, aux combustibles industriels et hydrocarbure de fond de cales des navires. Dès obtention des autorisations environnementales attendues en janvier 2023, ACEPS compte lancer la construction de la nouvelle unité dont l’entrée en service est prévue en début 2024.

Rappelons, que l’OCP qui incarne l’investisseur le plus important de Jorf Lasfar avait lancé en 2018 un programme visant à adopter les best practices en matière d’économie d’eau et d’énergie, valorisation des déchets et réhabilitation des sites exploités et qui se matérialise par des investissements colossaux bénéficiant principalement aux installations du phosphatier au sud de la ville d’El Jadida.