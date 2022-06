[ Vidéo ] Kia Maroc. La commercialisation du Sonet a débuté

Le produit, l’expérience client, le réseau, le véhicule d’occasion ; tels sont les principaux piliers stratégiques qui ont conditionné depuis début 2019 la feuille de route de Kia Maroc. Et il faut dire qu’à ce jour, le succès est au rendez-vous malgré un contexte international (et national) marqué par la crise des semi-conducteurs, le manque de stocks, et ponctué par certaines augmentations de prix.

Du nouveau chez Kia Maroc qui vient tout juste d’amorcer la commercialisation du Sonet. Un SUV urbain aux multiples atouts qui permet à l’importateur de la marque sud-coréenne d’élargir son offre au rayon des SUV et d’accentuer favorablement son volume de ventes dans le Royaume.

Selon les dernières statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), Kia Maroc a écoulé de janvier à fin mai dernier 2 286 véhicules particuliers, soit une croissance de 49,61% comparativement à la même période de l’année dernière, assortie d’une part de marché, elle aussi en progrès, de l’ordre de 3,81%. De quoi permettre à l’opérateur de s’adjuger la 8ème place du classement des ventes de voitures neuves.

Une performance à mettre sur le compte de la gamme très diversifiée des véhicules Kia commercialisés à ce jour, mais aussi du réseau qui n’a pas cessé de croître. «Auparavant, nous ne disposions que de 9 points de vente sur le territoire. Voici qu’à ce jour, nous totalisons 23 points de vente opérationnels», nous précise Cédric Veau. Et le Directeur général de Kia Maroc d’ajouter : «de prochaines ouvertures devraient être effectives, notamment une à Casablanca (une quatrième après celles de Moulay Ismaël, de la Corniche et de Beauséjour n.d.l.r) qui devrait se situer dans la périphérie sud de la métropole, et une autre à Béni Mellal. Soit 25 points de vente au total pour cette année 2022».

Outre le produit et le réseau, Kia Maroc poursuit également son incursion dans le segment du véhicule d’occasion (V.O). «Nous espérons encore accélérer dans le V O avec notamment, l’allègement des contraintes administratives qui permettra de fluidifier le marché. Aujourd’hui, nous avons développé une offre de reprise compétitive à l’attention de nos clients. Ce qui nous permet de remettre assez rapidement leurs véhicules dans notre réseau V.O», ajoute M. Veau.

Cédric Veau, Directeur général de Kia Maroc.

Le produit, parlons-en : l’opérateur vient fraîchement de commercialiser le Sonet. Ce qui lui permet d’étoffer sa gamme de SUV qui s’articule autour du Seltos, du Niro, du Sportage (dont le remplaçant fera très prochainement son apparition) et du Sorento. Faut-il souligner qu’au Maroc, le segment des SUV surfe sur la vague du succès dans la mesure où il couvre environ 27 % des volumes de ventes.

Toujours est-il que le Sonet, un véhicule fabriqué en Inde, est un produit d’accès dans la gamme de Kia Maroc pour qui souhaite circuler au volant d’un SUV urbain moyennant un tarif attractif. Il faut dire que l’engin apporte un vent de fraîcheur distinctif au regard de son look bien dans l’air du temps. Il reprend à son compte quelques canons stylistiques typiques de la marque, dont la fameuse calandre «tiger nose» ou le design des feux à LED en forme de boomerang. Si le Sonet devrait se sentir parfaitement à l’aise sur l’asphalte, il ne rechignera pas à poser ses roues sur les pistes caillouteuses par endroit et s’en extirper avec aisance, eu égard à sa garde au sol appréciable de 21 cm.

Affichant 4,12 m de long, 1,80 m de large et 1,65 m de haut, le Sonet joue la carte de l’accueil, compte tenu de son habitacle bien agencé. Ce dernier hérite de matériaux de bonne facture, à l’instar du revêtement des sièges semi-cuir dès l’entrée de gamme. Idem pour la liste d’équipement de confort qui intègre, de série, l’écran tactile couleur multimédia de 8 pouces, compatible Android Auto et Apple Carplay. Toujours au chapitre multimédia, il faut ajouter le Bluetooth avec streaming audio, la reconnaissance vocale, voire l’USB à charge rapide AV/AR. A noter aussi, toujours dès l’entrée de gamme, le radar de recul et surtout la caméra de recul avec ligne de guidage dynamique.

Pour disposer notamment, de l’accès mains libres avec démarrage sans clé, du réglage des modes de conduite, de la climatisation automatique, il faudra opter pour la finition de milieu de gamme Active. La finition Exécutive complète la gamme par le haut en proposant, entre autres, une sellerie cuir avec sièges avant ventilés, le toit ouvrant, le chargeur de téléphone sans fil…

Sous le capot du Sonet, pas de diesel, mais un unique bloc essence 1,5 litre MPi de dernière génération développant 115 chevaux. «L’essence, en particulier sur ce segment du B-SUV est très demandée, ce qui constitue pour nous un avantage», précise Cédric Veau. Et de renchérir : «la demande en essence ne fera que croître au fil du temps, dans la mesure où l’offre diesel est en train de se réduire au niveau mondial».

Techniquement, ce bloc se voit animé au choix par une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, ou automatique à 8 rapports. De quoi afficher respectivement une consommation moyenne (données constructeur) de 6,8 l/100 km et de 6,4 l/100 km. Comptez 209 000 DH en finition Motion (prix de lancement) pour repartir au volant du Kia Sonet, ce dernier bénéficiant d’une garantie de 5 ans ou 100 000 km.