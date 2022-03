La BERD donne un coup de boost aux startups marocaines

Lire aussi | Entrepreneuriat. Le gouvernement lance le programme Forsa

Notons que le programme s’appuie sur un réseau dédié de mentors et de conseillers pour canaliser toute une série de conseils sur mesure et de meilleures pratiques vers les jeunes entreprises. La BERD fait aussi remarquer que par le biais d’ateliers, de mentorat et d’assistance technique, le programme aide les jeunes entreprises à améliorer l’efficacité de leurs résultats et à se développer rapidement.

On apprend aussi que Star Venture aide les jeunes entreprises à éliminer certains des obstacles systémiques liés à l’accès au financement en les mettant en relation avec un réseau d’investisseurs ayant un intérêt stratégique pour les entreprises en phase de démarrage, ajoute la même source.

Lire aussi | Agitation au sein des gestionnaires de la formation continue

« Les startups sélectionnées bénéficieront d’une expertise internationale dans leurs domaines respectifs, de conseils techniques et commerciaux, de mentors ainsi que des conseils et mise en relation facilitant les levées de fonds, précise la Banque. Un jury d’experts procèdera à la sélection des startups lors d’un événement qui sera organisé par la BERD et rejoindront un groupe dynamique dans le cadre d’un programme de soutien intensif », conclut la BERD.