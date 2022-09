La Bourse de Casablanca termine la semaine sur une bonne note

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont évolué à la hausse de respectivement 0,16% à 11.237,14 pts et 0,24% à 10.224,38 pts.

Résumé de la séance boursière du vendredi 16 septembre 2022 :



– Le MASI a évolué à la hausse de 0,5% à 12.198,68 points (pts) et le MSI 20 a progressé de 0,42%, à 984,29 pts.



– Volume global des échanges de la Bourse de Casablanca: 121,01 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions).

– Attijariwafa Bank a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 13,37 MDH, suivi de Lafargeholcim Maroc avec 12,58 MDH et Ciments du Maroc avec un flux transactionnel de 12,37 MDH.



– La capitalisation boursière a dépassé 632,7 milliards de dirhams (MMDH).



– Sur le front des valeurs, Wafa Assurance (+5,98% à 4.097 DH), Taqa Morocco (+5,93% à 1.197 DH), Salafin (+5,42% à 700 DH) et Sanlam Maroc (+5,26% à 1.300 DH) et Eqdom (+5,26% à 1.200 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.



– À l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusées par Microdata (-6% à 495,3 DH), Sonasid (-4,58% à 729 DH), Smi (-2,65% à 1.431 DH), Société des boissons du Maroc (-2,62% à 452 DH) et Immorente Invest (-2,33% à 105 DH).

BVC/Clôture. Les échanges dépassent 121 MDH

Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca s’est établi, vendredi à la clôture, à 121,01 millions de dirhams (MDH). Ce volume est réalisé entièrement sur le marché Central (Actions) et dominé par Attijariwafa Bank (13,37 MDH), Lafargeholcim Maroc (12,58 MDH) et Ciments du Maroc (12,37 MDH). La capitalisation boursière, elle, a porté sur près de 632,7 milliards de dirhams (MMDH).

Bourse de Casablanca: tops et flops de la journée

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance du vendredi:

Plus fortes hausses:

– Wafa Assurance (5,98% / 4.097 DH)

– Taqa Morocco (5,93% / 1.197 DH)

– Salafin (5,42% / 700 DH)

– Sanlam Maroc (5,26% / 1.300 DH)

– Eqdom (5,26% / 1.200 DH)

Plus fortes baisses:

– Microdata (-6% / 495,3 DH)

– Sonasid (-4,58% / 729 DH)

– Smi (-2,65% / 1.431 DH)

– Société des boissons du Maroc (-2,62% / 452 DH)

– Immorente Invest (-2,33% / 105 DH)

(MAP)