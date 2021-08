La chaîne Système U met le turbo au Maroc

Deux ans après avoir pris pied au Maroc, l’enseigne française de supermarchés de quartier U Express s’apprête à passer la vitesse supérieure.

En effet, ce géant français de la distribution alimentaire s’apprête à tripler de taille au Maroc au cours des prochaines semaines, grâce au lancement de quatre nouveaux points de vente qui viendront s’ajouter à ceux de Rabat Ryad Square (celui par lequel l’aventure marocaine avait démarré en 2019) et de Casablanca Ibn Tachfine (pas loin de la gare Casa Voyageurs). Concentrés pour l’instant sur l’axe Casablanca-Rabat, essentiellement pour des raisons de coûts logistiques, l’extension du réseau se fera à Dar Bouazza, Salé, ainsi qu’en plein centre-ville des deux capitales administratives et économiques du pays.

Lire aussi | Les importations de la Grande Distribution au Maroc : l’initiative du Groupe Marjane fera-t-elle des émules ?

L’objectif d’Africa Retail Market (le franchisé marocain de l’enseigne Système U), est d’atteindre une dizaine de supermarchés d’ici fin 2020 sachant que le point de l’équilibre opérationnel ne sera probablement pas atteint avant une taille minimale de 50, voire 100 points de vente. Jusqu’à présent, le nouveau challenger des quatre grands acteurs qui se partagent le marché de la GMS (Grande et Moyenne Surface) au Maroc, voulait tester son modèle de «chaine de supermarché nouvelle génération» qui se démarque par la fraicheur des produits (notamment fruits et légumes) et la richesse des références. Et apparemment, le consommateur marocain accroche au concept de Système U alors que l’appétit pour le développement ne se dément pas chez les actionnaires, malgré le récent désengagement précipité de SBM (ex- Brasseries du Maroc) de l’aventure marocaine après en avoir été un des fondateurs avec 33% du capital.

Lire aussi | Laâyoune. La station de dessalement d’eau de mer sera bientôt opérationnelle

Rappelons, que le groupement de coopératives U (qui regroupe les marques Hyper U, Système U, U Express, Utile et Courses U) revendique une part de marché de 11% en France dans le marché de la distribution alimentaire. En 2020, le franchiseur d’Africa Retail Market a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 22,5 milliards d’euros hors carburant (près de 250 milliards de dirhams), soit une progression de 8,3 % des ventes malgré le confinement, les couvre feux, l’interdiction temporaire de vente de certains produits considérés comme non essentiels.