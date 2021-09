« La Fête de la chanson à l’orientale ». Marrakech en vedette sur France 2

L’émission « La Fête de la Chanson à l’Orientale », tournée à Marrakech, a été diffusée hier samedi 4 septembre en prime time sur la chaîne publique française France2. Co-présentée par Laury Thilleman et André Manoukian, une vingtaine de stars de la chanson se sont prêtés au jeu du chant oriental en réinterprétant en duo ou en solo les plus belles chansons françaises.

En attendant de pouvoir revenir au Maroc, les voyageurs français ont pu rêver du Maroc devant leurs écrans hier samedi 4 septembre avec le prime inédit « La Fête de la chanson à l’orientale », tourné à Marrakech et diffusé sur France 2.

Enregistrée dans la cité Ocre, en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et 2M, avec l’implication de leurs DG respectifs, Adel Fakir et Salim Cheikh, cette émission, en plus de célébrer la musique orientale, a également permis de promouvoir la destination touristique Maroc.

L’évènement musical a permis à un très large public en France mais aussi dans les pays desservis par France2 de (re)découvrir des chansons françaises et orientales connues, revisitées et interprétées par des stars de la chanson. Pour rappel, ce show à grand spectacle avait été enregistré par la chaîne publique française dans la capitale touristique du Royaume, en juin dernier au lendemain de la reprise des vols touristiques vers le Maroc.

Ce show musical, co-animé par André Manoukian, auteur-compositeur et pianiste français et Laury Thilleman, a regroupé dans le décor magnifique du Palais Selman, plus d’une vingtaine d’artistes de renommée internationale parmi lesquels Gims, Farrah El Dybani, Amir, Amel Bent, Carla Bruni, Camelia Jordana, Barbara Pravi, Vitta, Claudio Capéo, Dadju, Dany Brillant, Nicoletta et d’autres. Ils ont été accompagnés par les musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Maroc sous la direction de la pianiste-concertiste et chef d’orchestre Dina Bensaïd.

« La Fête de la Chanson à l’Orientale » sera ultérieurement programmée à l’international sur le réseau TV5 Monde, ainsi que sur 2M, également partenaire.

