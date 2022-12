Chambre des conseillers. L’Exécutif accepte plusieurs amendements pour la première partie

Le gouvernement a revu sa copie. La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des conseillers a adopté à la majorité, samedi 3 décembre, la première partie du projet de loi de finances (PLF) au titre de l’année 2023 avec à la clé plusieurs amendements acceptés.

Cette première partie a reçu l’aval de 11 conseillers, le rejet de 3 autres et 1 abstention. Les groupes et groupements parlementaires ont présenté plusieurs amendements portant essentiellement sur le Code général des impôts et ce, en présence du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. Dans ce sens, le gouvernement a approuvé l’amendement présenté par les groupes de la majorité, qui prévoit de relever le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées par l’auto-entrepreneur ou le contribuable soumis au régime de la contribution professionnelle unique, pour le compte d’un même client, et dont le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu par voie de retenue à la source, de 50.000 DH à 80.000 DH (le surplus sera taxé à 30 %).