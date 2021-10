L’ACADÉMIE DU ROYAL MANSOUR: le choix de l’excellence pour former des jeunes étudiants ambitieux aux métiers opérationnels de l’hôtellerie

A quelques mètres de la futur tour Mohamed VI installée au niveau du Oued Bouregreg à Salé, aura lieu le siège de l’Académie du Royal Mansour. L’objectif de cette académie sera d’offrir une formation haut de gamme pour le futur personnel des hôtels du holding royal Siger. La construction de cette académie coutera dans les 235 millions de dirhams.

L’Académie aura pour mission d’offrir une formation haut de gamme et d’excellence aux métiers de l’hôtellerie. Son établissement couvrira une superficie de 12 242m². Il sera équipé d’un restaurant et de logements pour les étudiants, et son coût est estimé à plus de 20 millions d’euros. L’Académie sera gérée en partenariat avec la prestigieuse école d’hôtellerie Ferrandi Paris et son objectif est de fournir aux établissements Royal Mansour une main-d’œuvre qualifiée.

Les cours de la Royal Mansour Academy seront dispensés dans le cadre de partenariats avec plusieurs acteurs français. L’école Ferrandi Paris, l’alma mater de générations de chefs étoilés, propriété de la chambre de commerce et d’industrie de la région parisienne, assurera la partie restauration. Laurent Desvard, responsable de l’événementiel de Ferrandi Paris, a été recruté pour diriger les opérations de la future académie. Le lycée hôtelier de la région Occitanie s’occupera de l’hébergement et le Cofap Ifom, basé à Nantes, sera chargé des métiers du spa et du bien-être.

Lire aussi |Trois hôtels à Marrakech parmi les 10 meilleurs de la région MENA

Des bourses d’études seront accordées aux meilleurs candidats, à condition qu’à l’issue de leur formation, ils travaillent pour un hôtel Royal Mansour. Ils seront affectés soit dans l’hôtel existant du groupe à Marrakech, soit à Casablanca, où l’ancien hôtel Méridien est entièrement reconstruit, soit plus tard à Rabat, où un hôtel de luxe est en projet à proximité du Royal Golf Dar Es Salam.

L’Académie royale Mansour visera à pallier le manque de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’hôtellerie de luxe du royaume, mais elle ne sera pas seule dans ce domaine. L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), financée par l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), a lancé en 2020 sa « School of Hospitality Business and Management » (SHBM) en partenariat avec l’Ecole Hôtelière de Lausanne afin de former les futurs managers du secteur.

Lire aussi |Le Maroc sous le règne de SM le Roi Mohammed VI : des pas de géant vers l’émergence économique[Par Lahcen Haddad]

Actuellement l’Académie, en l’attente du lancement de l’établissement à Salé est située au sein même du Royal Mansour Marrakech. Pour rappel, ce dernier a figuré dans la liste des « World’s Best Awards » de 2021, avait annoncé «Travel+Leisure» au début du mois de Septembre. Le Royal Mansour avait été classé deuxième meilleur hôtel d’Afrique du Nord. Le Royal Mansour a remporté de nombreux prix ces dernières années, et de nombreux touristes et professionnels du tourisme le considèrent comme le meilleur hôtel du Maroc et d’Afrique, ainsi que l’un des meilleurs à travers le monde. En octobre 2019, le magazine américain de luxe et d’art de vivre «Conde Nast Traveler» avait classé le Royal Mansour comme le meilleur hôtel d’Afrique et le sixième meilleur au monde.