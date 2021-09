Trois hôtels à Marrakech parmi les 10 meilleurs de la région MENA

Trois hôtels de la ville marocaine de Marrakech ont figuré sur la liste des «World’s Best Awards» de 2021, a annoncé «Travel+Leisure» au début du mois.

L’enquête sur les meilleures récompenses a permis d’identifier les 10 meilleures destinations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Tout d’abord, le Royal Mansour, l’une des destinations populaires de la ville de Marrakech, a été classé deuxième meilleur hôtel d’Afrique du Nord. Le Royal Mansour a remporté de nombreux prix ces dernières années, et de nombreux touristes et professionnels du tourisme le considèrent comme le meilleur hôtel du Maroc et d’Afrique, ainsi que l’un des meilleurs à travers le monde. En octobre 2019, le magazine américain de luxe et d’art de vivre «Conde Nast Traveler» avait classé le Royal Mansour comme le meilleur hôtel d’Afrique et le sixième meilleur au monde.

S’ajoute au Royal Mansour, la Mamounia qui figure également dans le dernier classement de «Travel+Leisure» en tant que troisième meilleur hôtel d’Afrique du Nord. La Mamounia a également reçu de multiples récompenses pour son architecture unique et ses atouts luxueux qui attirent à la fois les locaux et les voyageurs internationaux. En 2018, «Conde Nast Traveler feat» avait classé l’hôtel La Mamounia de Marrakech comme le meilleur hôtel du monde.

Le troisième établissement marrakchi sur la liste de «Travel+Leisure» est le Four Seasons Resort. L’établissement est le troisième meilleur hôtel du Maroc et le septième de la région MENA, selon le magazine de voyage. Le classement du magazine est basé sur une enquête qui compile les expériences de voyage des lecteurs entre Janvier et Mai de chaque année.

Pour l’enquête de cette année, la majorité des lecteurs de «Travel+Leisure» ont élu l’hôtel Burj Al Arab Jumeirah de Dubaï comme le meilleur de la région MENA. Les autres hôtels figurant dans le classement sont le Marriott Mena House du Caire, l’hôtel Four Seasons d’Aman en Jordanie et l’hôtel Four Seasons du Caire au Nile Plaza, la Citadelle David de Jérusalem, le King David de Jérusalem et le Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino.