Lahcen Mahraoui, Ambassadeur du Maroc en Irlande : « La Semaine virtuelle du Maroc est une occasion très importante pour booster la coopération entre le Maroc et l’Irlande »

Le coup d’envoi de « La Semaine virtuelle du Maroc », une rencontre virtuelle visant, entre autres, à créer des synergies entre opérateurs économiques marocains et irlandais, promouvoir le Maroc comme porte d’entrée privilégiée vers le marché africain, a été donné ce 29 mars. Lahcen Mahraoui, Ambassadeur du Maroc en Irlande, détaille les objectifs de cette initiative.

C’est parti pour « La Semaine virtuelle du Maroc ». Organisée par Enterprise Ireland, l’Agence gouvernementale chargée du développement et de la croissance des entreprises irlandaises sur les marchés mondiaux, la Chambre de commerce arabo-irlandaise et l’Ambassade du Royaume du Maroc en Irlande, cette rencontre qui démarre ce lundi 29 mars, vise à promouvoir la destination Maroc auprès des hommes d’affaires irlandais. Lors de son intervention, l’Ambassadeur du Maroc en Ireland, Lahcen Mahraoui, a mis en exergue les relations bilatérales très étroites qui lient le Maroc et l’Ireland dans plusieurs domaines. « Nos deux pays ont des échanges commerciaux très fructueux. Et, il est temps d’accélérer davantage dans d’autres domaines tels que l’industrie. Il va sans dire que nos deux pays partagent les mêmes intérêts mutuels et ont le même engagement dans ce sens. Cette occasion nous permettra d’échanger sur les opportunités de part et d’autre, de partager nos expériences pour donner vie à de nouvelles collaborations et coopérations. Ceci nous permettra d’accroître le business et faire davantage d’affaires ensemble », a assuré l’ambassadeur.

Lire aussi| Madaëf Eco6 : les premiers résultats de la 3ème édition annoncés

« Cette semaine virtuelle du Maroc est une occasion très importante pour atteindre ces différents objectifs. Nous voulons amener les entreprises et les investisseurs irlandais à penser de plus en plus au Maroc dans leurs stratégies d’investissement et d’exportation en Afrique. Le Maroc est la porte d’entrée du continent africain. Sa stabilité politique et sa bonne gouvernance est un gage de confiance pour faire des affaires et y investir. Cette rencontre vise aussi à permettre aux entreprises marocaines de prendre attache avec leurs homologues irlandaises pour de nouveaux partenariats. Dans cette perspective, je voudrais proposer la conclusion d’un accord fixant le cadre de cette nouvelle dynamique de coopération entre nos deux pays. Nous devons mettre en place un cadre plus adapté à la coopération entre le Maroc et l’Irlande. Ceci nous permettra d’identifier les secteurs prioritaires et les opportunités à saisir des deux côtés. Je suis persuadé qu’à travers les discussions et le networking dans le cadre de cet événement, nous allons réussir le défi », a-t-il conclu.

Lire aussi| Le français Euro Techno Com s’installe au Maroc

Force est de souligner que le Maroc suscite beaucoup d’intérêt chez les investisseurs irlandais. Rappelons que pendant cette « Semaine virtuelle du Maroc », une série de sessions de webinaires informatives, au cours desquelles les clients d’Enterprise Ireland, les investisseurs ou encore les opérateurs économiques des deux pays, peuvent assister et créer de l’intérêt pour faire de futures affaires au Maroc, sont prévues. Ouverte aux opérateurs économiques des deux pays, la Semaine se veut également une plateforme pour créer des synergies, présenter des témoignages d’investisseurs marocains et irlandais et promouvoir le Maroc comme porte d’entrée privilégiée vers le marché africain.