Lancement de idarati.ma, le portail National des Procédures et des Formalités Administratives

Conscient de l’importance des technologies de l’information dans l’essor de l’administration publique marocaine, le gouvernement et conformément aux hautes orientations royales a placé la transformation numérique au cœur de son programme de réformes.

Dans ce sens, le Portail National des Procédures et des Formalités Administratives « Idarati » (www.idarati.ma) a vu le jour ce mercredi 21 Avril 2021. Ce portail aura pour but d’améliorer la qualité des services rendus par l’administration aux usagers ainsi que d’instaurer une nouvelle relation fondée sur la confiance et la transparence.

Ce portail, – réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, l’Agence du Développement du Digital (ADD) et l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) -, est une interface d’information unifiée, intégrée et multi-espaces qui aura pour rôle de mettre les informations administratives à la disposition de l’usager.

Lire aussi| L’israélien Mehadrin lorgne les avocats marocains

L’espace informationnel de ce Portail permettra tout usager à consulter les procédures et les formalités administratives qu’il se doit d’effectuer auprès des administrations, des établissements et des entreprises publiques ainsi que des collectivités territoriales et toute personne morale assujettie au droit public.

Aussi, les actes administratifs publiés dans le Portail ont été recensés, documentés et transcrits par les administrations concernées et ce conformément aux disposition de la loi 55.19, loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives où sont définis les principes généraux régissant les nouvelles relations entre administration et usager.

Lire aussi| Crise du Covid-19 : un autre opérateur du transport s’en va

Il s’agit donc d’un premier pas envers le processus de simplification de l’ensemble des procédures et leur dématérialisation conformément aux dispositions de ladite loi 55.19. Ultérieurement, d’autres versions du Portail comportant de nouvelles fonctionnalistes verront le jour, et ce, toujours dans l’objectif de simplifier davantage le parcours de l’usager et d’améliorer la qualité des services qui lui sont offerts et renforcer sa confiance envers l’administration.