L’argan au centre du prochain évènement organisé par Taghazout Bay

L’évènement est destiné à célébrer cet arbre endémique du Sud du Maroc et à valoriser sa contribution au développement économique et social de la région. La Société d’Aménagement et de promotion de la station de Taghazout (SAPST), procédera à l’ouverture du centre Targant et du musée de l’arganier, en parallèle avec la première édition des Art’gan Days.

La manifestation culturelle et économique, rassemblera des professionnels, des coopératives et des scientifiques auprès des visiteurs pour des sessions de rencontre et d’échange. Le centre cherche à promouvoir la production d’huile d’Argan et ses dérivés, à améliorer les conditions économiques des femmes de la région et à renforcer le positionnement de la région en matière de développement social. Cela se fera par différentes actions à plusieurs niveaux, dont une convention avec la Fondation du Sud pour le développement et la Solidarité, et l’UFCA (Union des coopératives des Femmes pour la production et la commercialisation de l’huile d’Argan) pour la gestion déléguée du centre. À noter, que les revenus du centre Targant sont destinés à financer des actions de développement local.

Lire aussi | Santé. Plus de 6 milliards de DH prévus pour le renforcement des structures et équipements

Targant va offrir l’accès à des ateliers de production et va servir de canal de commercialisation des produits issus de l’Argan, et sera ouvert aux visiteurs nationaux et internationaux de la station Taghazout Bay. Du 5 au 10 mai, les Art’gan Days seront ainsi l’occasion de découvrir le Centre Targant et tout un programme d’expositions, d’ateliers, d’activités artistiques et culturelles et des conférences/Tables Rondes animées par un comité scientifique, des experts du Bio et de l’arganier, des coopératives, et des institutionnels. Les hôtels de la destination ne sont pas en reste, puisqu’ils proposeront des animations et des corners dégustations tandis que les principaux Chefs offriront des shows culinaires avec leurs propres créations à base d’Argan.