Le canadien Kolibri Télécommunications débarque au Maroc

Après le groupe d’aéronautique Abipa Canada, qui a planté récemment son étendard au Maroc grâce à son rapprochement avec le français ARM, un autre canadien jette son dévolu sur notre pays.

En effet, Kolibri Télécommunication, une SSII (Société de Service et d’Ingénierie Informatique) basée à Laval (province de Québec), vient de créer une filiale marocaine. Dénommée Kolibri Technologies, cette nouvelle entité est déjà en recrutement pour son bureau casablancais, où elle envisage de lancer une activité principalement en off-shoring pour accompagner la clientèle canadienne de sa maison mère, dans la mise en place de schéma directeur informatique, la maintenance applicative et la mise en place de solutions de sauvegarde et de sécurité informatique.