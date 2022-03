Le Sud-Coréen KNR remporte le contrat de conception de la ligne TGV Marrakech-Agadir

Le groupe Sud-Coréen KNR, en charge du chemin de fer national coréen, vient de remporter le contrat de conception de la ligne de TGV (Train à grande vitesse) Marrakech-Agadir.

On en sait un peu plus sur le gros chantier de la construction du chemin de fer (Ligne TVG) de Marrakech-Agadir. Selon le site d’information www.railjournal.com, KNR (Korean National Railway), groupe en charge du chemin de fer national sud-coréen, vient de remporter le contrat de conception de cette ligne TGV. « Un consortium dirigé par les Chemins de fer nationaux coréens (KNR) a obtenu un contrat de 10 milliards de wons (32 millions de dollars US) avec l’ONCF pour fournir des services de conception de base et détaillés pour la troisième section de la ligne à grande vitesse prévue de 230 km Marrakech – Agadir », détaille ledit journal, ajoutant que KNR va s’associer à la société coréenne Dohwa Engineering et à un partenaire local pour réaliser les travaux.