Le géant Bolloré quitte le Maroc et l’Afrique 

Contrôlé par l’homme d’affaires breton Vincent Bolloré, le groupe familial éponyme vient d’obtenir le feu vert du Conseil de la Concurrence pour céder Bolloré Africa Logistics à SAS Shipping Agencies Services Sarl, une filiale du groupe européen Mediterranean Shipping Company (MSC) basée en Suisse. L’opération fait partie d’une passe d’armes plus globale au titre de laquelle le Groupe Bolloré avait décidé, en mars 2022, de céder l’ensemble des activités de transport et logistique Afrique à son concurrent MSC.

Au Maroc, la transaction concerne six filiales, à savoir Bolloré Transport & Logistics Maroc, Grimaldi Agencies Maroc, Bolloré Logistics Tanger Med, Marine Maroc (l’agent maritime et spécialiste du transport spécial acquis en 2020) et Bolloré Africa Logistics Maroc.

Il est à préciser que la transaction globale sur le capital de Bolloré Africa Logistics (holding de tête portant et pilotant à partir de Paris les activités du cédant en Afrique, y compris le Maroc) et ce, sur la base d’une valeur d’entreprise (incluant la dette globale) nette des intérêts minoritaires, de 5,7 milliards d’euros (soit plus de 60 milliards de dirhams). Mais quid de l’acquéreur ?

Le repreneur n’est autre que le géant suisse MSC, devenu numéro un mondial du transport maritime en janvier 2022, dépassant le danois Maersk. Selon MSC, cette acquisition « souligne son engagement à long terme à investir dans les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures africaines, répondant aux besoins des clients des deux entreprises ». Le géant suisse réitère qu’il exercera les activités de Bolloré Africa Logistics Group en tant qu’entité autonome avec son portefeuille de partenaires diversifiés, sous une nouvelle marque qui sera dévoilée en 2023. Philippe Labonne gardera son rôle à la tête de l’entreprise en tant que président de Bolloré Africa Logistics.

Il faut dire qu’avec cette opération, le groupe MSC hérite d’une force de frappe en transport et logistique phénoménale en Afrique que Groupe Bolloré a tissée durant des décennies et qui est incarnée aujourd’hui par un réseau de plus de 250 filiales réparties sur presque tous les pays du continent noir et opérant dans des activités aussi diverses que la manutention portuaire, la logistique et le transport terrestre de marchandises conteneurisées, ainsi que le transport ferroviaire de passagers et des marchandises

Un périmètre qui réalise un chiffre d’affaires global de plus de 6 milliards d’euros (soit près de 20% des revenus consolidés du Groupe Bolloré) et emploie plus de 24000 personnes (dont quelque 250 collaborateurs au Maroc).