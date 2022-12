Le groupe LabelVie va former davantage d’étudiants aux différents métiers de la distribution 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et le groupe spécialisé dans la grande distribution « LabelVie », ont signé, le 1er décembre, une convention-cadre de partenariat visant à jeter les jalons d’une relation de coopération fructueuse entre les deux parties. Cet accord de partenariat a, entre autres, pour objectif de promouvoir l’employabilité des étudiants.

La convention-cadre vise, entre autres, à assurer une formation initiale et continue en alternance dans les domaines du commerce et de la distribution en agroalimentaire, en plus d’insérer, le cas échéant, les lauréats dans des sessions de formation, objets de ladite convention. Selon le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, la signature de cette convention-cadre de partenariat avec le groupe LabelVie reflète une volonté commune de renforcer les compétences académiques et de vie des étudiants et de promouvoir leur employabilité sur le marché. « Ce partenariat intervient dans le contexte de l’accélération de la transformation du système d’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, qui permet au ministère et aux universités de créer une passerelle de communication avec le marché du travail », a-t-il ajouté. Pour sa part, la directrice générale du groupe LabelVie, Naoual Benamar, a fait remarquer que la digitalisation est devenue nécessaire à la durabilité des activités.