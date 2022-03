Le Maroc accueille la 15è conférence de l’énergie de la région MENA

Le royaume s’apprête à accueillir une rencontre internationale sur l’énergie qui réunira les pays de la région MENA sur l’énergie. D’après le site émirati The National, qui rapporte l’information, il s’agit de la 15ème conférence sur l’Energie, organisée par la Fédération marocaine de l’énergie et qui sera axée sur la transition énergétique, dans un contexte où les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord renforcent leurs capacités renouvelables avec de nouveaux projets.

Lire aussi | CDG Invest entre dans le capital de la startup Guichet.com

Les Émirats arabes unis seront représentés par une délégation de haut niveau dirigée par le Dr Sultan Al Jaber, ministre de l’industrie et des technologies avancées, et envoyé spécial des Émirats arabes unis pour le changement climatique. Notons que la conférence se tiendra à Rabat, et sera aussi organisée en partenariat avec le ministère de l’Énergie et de la Transition et du Développement durable du Maroc. Elle est placée sous le thème « Transition énergétique: Bilan d’étape et perspectives ».

« Plusieurs pays de la région Mena – dont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Jordanie, l’Égypte, le Maroc et Oman – développent de nouveaux projets d’énergie renouvelable, en mettant l’accent sur l’énergie solaire », fait observer le site d’information, ajoutant que les Émirats arabes unis, troisième producteur de pétrole de l’Opep, prévoient d’investir 600 milliards de DH (163 milliards de dollars) d’ici 2050 dans la capacité d’énergie renouvelable et propre, et d’atteindre des émissions nettes nulles au cours des trois prochaines décennies. De son côté, le Maroc construit également de nouveaux projets renouvelables.

Lire aussi | Abdelmalek Alaoui : « Le Maroc et l’Europe ont un intérêt stratégique et économique commun »

« Les participants discuteront des moyens de promouvoir des alternatives énergétiques propres et durables au cours de la transition, selon le rapport. La région Mena a les ressources et la vision nécessaires pour libérer un énorme potentiel économique alors que le monde reste concentré sur la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, selon le Dr Al Jaber », explique-t-on. Pour Dr Al Jaber, également directeur général et directeur général du groupe Adnoc (la compagnie nationale de pétrole d’Abou Dhabi), principale entreprise des pétrolière des Emirats), la transition énergétique vers un avenir à faible émission de carbone représente une énorme opportunité économique que nous devons saisir en utilisant tous les leviers disponibles.