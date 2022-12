Le Maroc devient la tête de pont africaine du groupe Webhelp

Le leader européen de l’externalisation de la relation client, qui avait planté son étendard au Maroc depuis plus de 20 ans, vient de créer Webhelp Afrique SAS dans l’optique d’en faire une holding de tête qui porte l’ensemble de ses participations et filiales sur le continent africain. Aussi, dans la foulée de cette action, cette nouvelle structure de tête a acquis Webhelp Maroc dont la création remonte à 2013, au prix convenu avec sa maison mère de 15,3 millions de dirhams. D’autres filiales marocaines seront incessamment reclassées sous la coupe également de Webhelp Afrique, dont l’effectif est en cours de renforcement pour une mutualisation opportune des fonctions supports. Suivront par la suite, les filiales africaines (en dehors du Maroc) et qui incarnent la présence du groupe Webhelp en Algérie, Bénin, Côte d’Ivoire, Madagascar, Sénégal et Afrique du Sud.

Il faut rappeler que Webhelp exploite plusieurs sites au Maroc répartis entre les villes de Rabat, Salé, Kénitra, Fès, Meknès, Agadir et Marrakech où ils emploient plus de 10.000 salariés en étant le seul acteur de la gestion de relation client qui dépasse cette barre en nombre d’employés.

Au niveau mondial, le groupe basé à Paris emploie plus de 100.000 collaborateurs à travers les 55 pays où il est présent, avec plus de 200 sites de production où il traite des milliers de clients avec une large offre de services utilisant plus de 40 langues : vente BtoC et BtoB, acquisition et fidélisation, service client, gestion des médias sociaux, enquêtes et sondages, services financiers, etc.