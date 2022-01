Le Maroc s’apprête à acquérir deux avions de patrouille maritime MPA

Le Maroc a l’embarras du choix puisqu’il a déjà reçu plusieurs offres. Mais celles qui retiennent le plus l’attention sont, selon Defensa , les offres de l’Italien Leonardo avec ses appareils ATR 72MPA et du constructeur Airbus, avec son C295MPA.

Le Maroc compte d’acquérir deux avions MPA (Maritime Patrol Aircraft) au profit de la Marine royale. Plusieurs constructeurs se sont positionnés pour fournir ces appareils spécialisés la lutte anti-sous-marine, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance maritime, la recherche et le sauvetage en mer, et les contre-mesures électroniques, selon le site espagnol spécialisé dans les questions militaires, Defensa.

D’après ce site espagnol spécialisé dans les questions militaires, les Américains Boeing (avec le P-8 Poseidon) et Lockheed martin (avec le SC-130J Sea Hercules), sont également dans la course, mais des considérations de coût élevé pour ces avions devraient les écarter comme ce fut le cas en 2016 pour le SC-130J Sea Hercules, au profit des King Air 350ER développés par Raytheon et livrés en 2019.

Defensa souligne en effet que le processus d’évaluation des offres se poursuivra au cours des prochains mois sur la base des coûts proposés par chaque constructeur et des avantages des engins. « Engagé depuis quelques années dans une politique d’expansion de son espace économique maritime, et déterminé à explorer les ressources pétrolières et minières dans les eaux de l’Atlantique, le Maroc s’investit davantage dans le renforcement de ses systèmes de défenses maritime », conclut Defensa.