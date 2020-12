Le RDV des bonnes affaires : offres et promos en tous genres chez Renault

En cette fin d’année 2020, les promotions se succèdent à un rythme effréné chez la plupart des importateurs automobiles et à la plus grande satisfaction de la clientèle. L’occasion justement pour Challenge de vous les présenter quotidiennement.

Ambiance féerique chez Renault et dans l’ensemble de ses succursales dans le Royaume ! Et pour cause ; les promotions et offres spéciales, tant sur la gamme de véhicules qu’en matière de services après-vente, se sont enchaînées à un rythme effréné ces derniers mois. En effet, l’importateur de la marque et son réseau ont misé sur «Les offres Easy Pack et promo Renault service». Des formules promotionnelles qui touchent toute la gamme des véhicules de la marque au losange et qui s’accompagnent d’offres de crédit taillées sur mesure par RCI Finance Maroc.

Lire aussi | Mohamed Bassiri: Medi1 TV révèle la vraie histoire du jeune résistant marocain [Vidéo]

À titre d’exemple, celles et ceux qui pourraient se laisser tenter par la nouvelle Clio V 1,5 litre dCi de 115 chevaux en finition Life (tarifée à 164 900 DH, prix catalogue), bénéficient le cas échéant d’une remise de 14 800 DH, soit un tarif total de 150 100 DH et une échéance de 1 100 DH par mois. Aussi pour ce même véhicule, Renault Commerce Maroc propose un financement à taux «0%» basé sur un apport de 56,75% du prix du véhicule sur une durée de 60 mois, assorti de frais de dossiers estimés à 2 500 DH, soit un TEG de 1,58%. Faut-il préciser que l’importateur de la marque propose à sa clientèle une palette de financements appropriés et flexibles selon le budget de chacun.

Le Renault Captur, qui a fait peau neuve récemment, demeure un incontournable dans le segment des petits SUV urbains aux yeux de la clientèle.

Des offres spécifiques qui s’accompagnent également de promotions sur les accessoires et autres pièces de rechange, dont les amortisseurs, voire sur la révision du véhicule. Mais ce n’est pas tout, car Renault Commerce Maroc et l’ensemble de ses succursales ont également dégainé «Les offres spéciales déstockage» pouvant aller jusqu’à 58 000 DH de remise. Sans compter que la reprise de son ancien véhicule est évidemment possible.

Par ailleurs, des offres adossées au volet après-vente dans ces mêmes succursales sont également soumises à la clientèle. On recense pêle-mêle un forfait plaquette de frein avec une pose à partir de 290 DH, un contrôle de sécurité gratuit, une tarification promotionnelle sur les pneumatiques, -20% sur les balais d’essuie-glace… Et pour peu que l’on ne puisse pas se déplacer chez Renault pour effectuer l’entretien de son véhicule, le service atelier mobile se fait fort de venir à domicile où sur le lieu de travail pour effectuer ce même entretien.

Lire aussi | LGV Kenitra-Marrakech : une enveloppe budgétaire de 40 milliards de DH pour la réalisation

Rappelons que Renault Commerce Maroc a dévoilé il y a quelques mois le cinquième opus de la Clio. Une citadine dont la success-story dans le Royaume ne s’est pas démentie au fil des générations importées ; en attestent les chiffres puisque l’engin a confirmé sa position de leader devenant le véhicule, toutes catégories confondues, le plus vendu sur le marché national en 2019 avec 12 377 livraisons. Et il semble bien que la nouvelle génération entende perpétuer ce succès.

Ajoutez-y une autre star des ventes dans la catégorie des SUV citadins et badgés Renault ; le nouveau Captur constitue également une nouveauté majeure qui suscite l’intérêt de la clientèle. Plus moderne et mieux fini que son prédécesseur, son design renouvelé, ses nouveaux atouts technologiques et sécuritaires le positionnent clairement comme un incontournable. Deux véhicules qui bénéficient également d’offres promotionnelles alléchantes.