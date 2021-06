Le RNI dégaine ses armes en vue des élections

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) a lancé le jeudi 3 juin sa nouvelle tournée d’échanges et d’information pour présenter les grandes orientations du programme des Indépendants 2021-2026.

Agadir fut la première étape de cette campagne de communication qui vise à présenter le programme du RNI qui se base sur des objectifs chiffrés reflétant les ambitions des citoyens. « Le programme jette également les bases de contrats politiques qui réaliseront le changement tant désiré. Il est le fruit de plusieurs consultations réalisées avec les citoyens via notamment les tournées régionales et le programme ‘‘100 jours, 100 villes’’. Nous avons cherché à élaborer un programme ayant des priorités et qui soit clair. Il est donc axé sur 5 engagements et comporte 25 mesures », a souligné Aziz Akhanouch, président du parti.

Le programme des Indépendants lancé à Agadir repose sur 5 engagements prioritaires, à savoir une protection contre les aléas de la vie, un système de santé digne, des emplois pour tous, une école de l’égalité et une administration à l’écoute. Parmi les mesures, le RNI propose une indemnité mensuelle de 300 DH pour chaque enfant scolarisé, une indemnité de première maternité de 2000 DH, une indemnité mensuelle de 1000 DH pour les personnes âgées de plus de 65 se trouvant dans une situation précaire, relever le salaire des enseignants formés de 5000 DH à 7500 DH et la création de 1 million d’emplois. Ces engagements qui constituent la base du contrat politique du RNI avec ses concitoyens ont été formulés suite aux différentes tournées d’écoutes organisées lors des cinq dernières années auprès de plus de 300.000 marocains et au recueil des mesures réalisables et prioritaires pour une large frange de la société.

Après Agadir, ça sera au tour de Marrakech d’accueillir vendredi 4 juin 2021 la prochaine étape de la tournée du RNI. A noter que l’élection des membres des chambres professionnelles (chambres d’industrie, de commerce et de services, d’artisanat, de pêches maritimes et d’agriculture) a été programmée pour le vendredi 6 août, des membres de la Chambre des représentants, des conseils des régions, des communes et des arrondissements le mercredi 8 septembre 2021, des membres des conseils des préfectures et provinces le mardi 21 septembre 2021 et l’élection des membres de la Chambre des conseillers le mardi 5 octobre 2021.