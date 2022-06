Le suédois Scania lance le parabancaire au Maroc

Dix-sept ans après RCI Finance Maroc (la captive financière automobile de Renault Group Maroc), qui a été le premier constructeur automobile à se lancer au Maroc dans le financement du matériel roulant Renault et Dacia, c’est au tour du suédois Scania de vouloir étendre dans notre pays sa branche de financement.

Lefabricant de camions et bus qui s’accapare au Maroc près de 15% des immatriculations de camions de plus de 8 tonnes, s’attend, en effet, à obtenir incessamment l’agrément de Bank Al Maghrib pour sa filiale dédiée créée au financement en leasing. Dotée d’un capital de démarrage de 50 millions de dirhams, cette nouvelle entité vise à accompagner le développement de sa maison mère au Maroc et capter jusqu’à 30% des volumes de camions vendus par Scania Maroc.