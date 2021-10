Les Émirats Arabes Unis ouvrent la possibilité d’un visa de 5 ans pour les Marocains

Bonne nouvelle pour les Marocains qui souhaitent souvent voyager aux Émirats arabes unis. Ils pourront désormais bénéficier de la délivrance d’un visa touristique, à entrées multiples, pour une durée de séjour de 90 jours, valable pendant 5 ans.

Destination touristique mondiale de premier plan, les Émirats Arabes Unis comptent bien capitaliser sur cette position notamment en profitant de l’exposition universelle de Dubaï qui a ouvert ses portes ce 1er octobre 2021 pour six mois. Aussi, les autorités émiraties ont instauré un système de visas de tourisme valides pendant cinq ans et permettant d’effectuer de multiples entrées dans le pays. Le but est évidemment de faciliter l’entrée et d’attirer plus de visiteurs.

Ce système de visa de 5 ans s’élargit à 160 nationalités dont le Maroc. Coté marocain, des changements majeurs puisque les Émirats Arabes Unis ouvrent désormais la possibilité d’un visa touristique de 5 ans à entrées multiples, pour une durée de séjour de 90 jours. Quid des formalités ? Outre les relevés bancaires des six derniers mois (le compte devrait être alimenté régulièrement d’au moins 6.700 DH par mois, soit au moins 40.000 DH au moment du dépôt du dossier), le demandeur doit fournir un passeport, une assurance-voyage valable une année et deux photos d’identité. A noter que le temps de traitement du dossier est d’une semaine ouvrable.