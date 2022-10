Les exportations marocaines en progression à fin août 2022

Dans le détail, cette hausse est attribuable à l’augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques (+23,49 MMDH) due à l’effet prix qui a plus que doublé (8,793 DH/T à fin août 2022 contre 4,162DH/T à fin août 2021), explique l’Office, notant que les quantités exportées ont, en revanche, baissé de -15,5%.

Les ventes des phosphates et dérivés, entre autres, ont augmenté de 67,7% à plus de 77,89 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2022. C’est ce que révèlent les derniers indicateurs des échanges extérieurs de l’Office des changes.

S’agissant des ventes du secteur automobile, elles se sont élevées à 66,7 MMDH, affichant un accroissement de 29,3% au titre des huit premiers mois de l’année 2022. Ces exportations atteignent leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années.

Cette hausse a concerné les ventes du segment de la construction (+47,3%) et celles du segment du câblage (+16,7%). En revanche, les exportations du segment de l’intérieur véhicules et sièges ont accusé une baisse de 2,5%.



En parallèle, les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire se sont établies à 55,83 MMDH à fin août 2022, en augmentation de 24,1% par rapport à la même période de 2021. Cette évolution s’explique par la hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+27,7%) et celles de l’agriculture, sylviculture et chasse (+19,8%).

De leur côté, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 28,8%. Cette évolution est attribuable, principalement, à la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+31,2%), des articles de bonneterie (+22,8%) et des chaussures (+30,3%).