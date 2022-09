Les exportations marocaines poursuivent leur trend haussier

Les exportations marocaines ont affiché à fin juillet dernier une progression à deux chiffres, à la faveur notamment de la bonne dynamique des secteurs des phosphates et dérivés et des métiers mondiaux du Royaume.



Chiffres à l’appui, les ventes marocaines à l’étranger ont grimpé de 40,7% sur les sept premiers mois de cette année, s’établissant à 246,08 milliards de dirhams (MMDH), soit un accroissement de plus de 71 MMDH, d’après l’Office des Changes. Cette performance est à mettre à l’actif de la totalité des secteurs, à leur tête, les phosphates et dérivés, l’automobile, l’agriculture et agroalimentaire et le textile et cuir.



Lire aussi | Phosphates. Hausse de plus de 80% des exportations à fin juillet !

Sans surprise, les exportations des phosphates et dérivés ont continué leur progression remarquable, grâce à la bonne performance des différentes branches. Les ventes du secteur ont ainsi augmenté de 81,1% pour atteindre plus de 68,77 MMDH à fin juillet dernier.