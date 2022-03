Les ministres des affaires étrangères du Bahreïn, des EAU, du Maroc et de l’Égypte rejoignent le sommet du Néguev-Israël

La session de deux jours dans le désert a été assombrie par les tensions entre les États-Unis et la Russie au sujet de l’Ukraine, par un attentat lié à l’État islamique en Israël et par des inquiétudes concernant la santé du Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui a appris qu’il était porteur du virus COVID-19 après avoir rencontré M. Blinken. Les ministres des affaires étrangères des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, qui ont normalisé leurs liens avec Israël dans le cadre de la campagne diplomatique américaine de 2020, ont assisté au sommet à Sde Boker, où est enterré le premier ministre israélien fondateur, David Ben-Gourion.

« Les Modérés (de la région) se réunissent pour discuter et former un front contre les extrémistes », a déclaré Gil Haskel, un fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères, à la chaîne publique Kan, en faisant référence aux dirigeants islamistes purs et durs de l’Iran. Les négociations nucléaires entre les puissances mondiales et l’Iran étaient sur le point de déboucher sur un accord il y a plusieurs semaines lorsque la Russie a formulé des exigences de dernière minute à l’égard des États-Unis, insistant sur le fait que les sanctions imposées à Moscou en raison de l’invasion de l’Ukraine ne devaient pas affecter ses échanges avec l’Iran.

S’exprimant à Jérusalem aux côtés de son homologue israélien Yair Lapid, M. Blinken a déclaré dimanche que le rétablissement de l’accord nucléaire de 2015 était le meilleur moyen de maîtriser le programme nucléaire iranien. Mais il a ajouté : « Lorsqu’il s’agit de l’élément le plus important, nous sommes sur la même longueur d’onde. Nous sommes tous deux engagés, tous deux déterminés à ce que l’Iran ne se dote jamais de l’arme nucléaire. »

Yair Lapid a déclaré que la réunion des partenaires arabes qui s’est conclue ce lundi deviendra un événement régulier, invitant les Palestiniens à se joindre à eux. « Hier soir, nous avons décidé de faire du sommet du Néguev un forum permanent », a-t-il déclaré aux côtés de ses homologues des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc, de l’Égypte et des États-Unis. « Nous ouvrons aujourd’hui une porte devant tous les peuples de la région, y compris les Palestiniens, et leur proposons de remplacer la voie de la terreur et de la destruction par un avenir partagé de progrès et de succès. »