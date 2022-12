L’espagnol SM Resinas jette l’éponge au Maroc

Sept ans après y avoir pris pied, le groupe espagnol SM Resinas quitte le Maroc. Le spécialiste de la commercialisation et la distribution de matières premières pour l’industrie du plastique et du caoutchouc, vient de liquider sa filiale SM Resinas Maroc.

Il faut dire que depuis sa création en 2015, SM Resinas Maroc n’a pas su s’imposer dans un marché difficile où la gestion du besoin en fonds de roulement est parfois étouffante (en raison des niveaux de stocks importants à constituer et des délais de paiement affreusement longs), sans compter quelques vicissitudes de partenariat avec le minoritaire marocain avec qui SM Resinas s’est associé au début.

Un modèle identique à celui choisi par un autre groupe espagnol opérant sur le même secteur, à savoir Colores y Compuestos Plasticos Maroc qui s’était, lui, implanté au Maroc il y a une dizaine d’années en association avec KAOBE (ex-CTC Maroc), une PME marocaine détenue par la famille Benjelloune.

Rappelons que SM Resinas fait partie du groupe ibérique Samar Internacional qui opère dans les métiers de la distribution spécialisée et qui compte une présence sur trois continents, l’Europe, bien sûr, mais également l’Asie et les Amériques avec pas moins de cinq filiales entre l’Amérique latine et les Etats-Unis.