Vidéo. L’hydroponie, une technologie d’avenir pour une sécurité alimentaire durable

La culture hydroponique / hors-sol consiste à cultiver des plantes sans sol dans un solvant aqueux ou un milieu inerte (perlite, vermiculite, fibre de coco, mousse de tourbe, etc.) pendant une période prolongée en utilisant une solution nutritive minérale. Les plantes reçoivent une quantité définie d’eau, de minéraux et d’oxygène en fonction du stade de croissance de la culture. Dans les années 1930, William Frederick Gericke l’a baptisée « hydroponique », ce qui signifie « travail de l’eau ».

La sécurité et la sûreté alimentaires sont devenues un défi en raison du changement climatique (perte de rendement de 13 à 45% d’ici 2040), de l’expansion démographique (9,6 milliards d’humains dans le monde d’ici 2050, dont environ 1 milliard de personnes souffrant de malnutrition), et de la perte de terres arables. Dans ce contexte, l’hydroponie présente une alternative prometteuse.

Le système hydroponique permet de produire des cultures plus tôt, plus haut et verticalement à n’importe quel endroit en utilisant moins de ressources dans un environnement de culture contrôlé (lumière, température, humidité et flux d’air) tout au long de l’année. Au niveau mondial, la croissance est d’environ 19% par an, avec une production maximale en France, aux Pays-Bas, en Espagne et aux États-Unis. La NASA la déclare agriculture du futur, notamment pour les astronautes dans l’espace. Cette technologie devrait être explorée davantage pour produire des cultures à haute valeur ajoutée, comme les légumes dans des zones où les sols sont limités ou inexistants ou dégradés (par exemple, la salinité) ou dans des zones soumises à un stress hydrique afin de garantir la sécurité alimentaire.

Si les systèmes hydroponiques avancés restent peu pratiques pour certaines régions en développement, il existe une alternative, un système de culture hydroponique simplifié. Un tel système est accessible moyennant une formation et un petit investissement initial. Les rendements des systèmes simplifiés sont inférieurs à ceux des systèmes avancés, mais ils restent supérieurs aux méthodes agricoles traditionnelles et utilisent 80% d’eau en moins. L’hydroponie simplifiée peut être enseignée aux agriculteurs et aux particuliers n’ayant aucune connaissance préalable. Ces agriculteurs peuvent générer des revenus à partir de petites parcelles de terre grâce à des outils agricoles verticaux, même en milieu urbain. Les nouveaux emplois et les fermes soutenus par l’hydroponie contribuent à une économie verte.

Au Maroc, la startup Jodoor cherche à promouvoir cette innovation en agriculture à travers le Maroc en premier lieu, puis l’Afrique comme ambition future. Plus d’informations dans la capsule vidéo: