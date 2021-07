L’Office des Changes lance son application mobile

L’Office des Changes a lancé, récemment, son application mobile baptisée « OC Connect », permettant de consulter à distance et en toute sécurité le solde des dotations personnelles en devises et de visualiser l’historique des opérations d’achat de devises effectuées auprès des opérateurs de change via une interface fiable et intégrée.

Cette solution électronique, développée pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de commodité et d’accessibilité, vient consolider les efforts entrepris par l’Office des Changes afin d’améliorer le service rendu à ses usagers, indique l’Office. « Le système de gestion des dotations personnelles en devises mis à votre disposition vous permet de suivre, en temps réel et sans avoir à vous déplacer, le montant dont vous avez encore le droit, conformément aux dispositions de la réglementation de change en vigueur », fait savoir la même source.

En outre, l’application offre aux utilisateurs la possibilité d’accéder au système de dotation touristique supplémentaire, introduire les réclamations, accéder à la foire aux questions ainsi que la consultation de la géolocalisation des points de change sur le territoire national. « Pour bénéficier de ces fonctionnalités, il suffit de télécharger gratuitement « OC Connect » disponible pour Android et IOS et vous connecter à la session par le renseignement vos informations d’identification », conclut l’Office.

