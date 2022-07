Lotfi Boujendar : « La réforme de la retraite vise à instaurer un système viable et cohérent »

Selon le Directeur de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR), Lotfi Boujendar, la réforme de la retraite au Maroc vise à instaurer un système viable et cohérent à même de répondre aux objectifs fondamentaux de l’équité intragénérationnelle et intergénérationnelle.

Le Directeur de la Caisse Marocaine des Retraites (CMR), Lotfi Boujendar, lors d’un panel sur la « Généralisation de la retraite pour une équité intergénérationnelle », tenu en marge du colloque international sur la protection sociale, est longuement revenu sur la réforme de la retraite au Maroc. « Au Maroc, nous nous sommes inscrits dans une dynamique de réforme depuis plusieurs années dans l’objectif d’instaurer un système viable, cohérent et répondant notamment aux objectifs fondamentaux de l’équité intragénérationnelle et intergénérationnelle et aux questions de l’efficacité et de la pérennité », a-t-il souligné.