L’UM6P s’intéresse à la Cybersécurité

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) procèdera, dès avril prochain, au lancement d’un Programme Professionnel en Cybersécurité en partenariat avec EC-Council University, première institution d’enseignement supérieur américaine spécialisée dans les technologies de cette discipline.



Basé sur un modèle d’apprentissage aligné au meilleur standard du domaine, ce programme vise à doter les participants de la connaissance et du savoir-faire de pointe dans le domaine de la cybersécurité. Ce programme, axé sur la pratique, a pour objectifs un apprentissage des stratégies, d’outils et des techniques de cybersécurité contribuant à la protection des données et des informations en milieu professionnel, une utilisation des méthodes de recherche pour enrichir les connaissances en cybersécurité des participants, afin qu’ils soient en mesure de s’adapter à un contexte mondial où les cyber menaces ne cessent d’évoluer, une maîtrise des compétences nécessaires pour accéder à des rôles de leadership en cybersécurité et une adhésion à un standard éthique mondial des experts en cybersécurité.

A l’issue de la formation, les participants auront acquis les principales connaissances et compétences nécessaires pour assurer efficacement la sécurité des systèmes d’information en maîtrisant les techniques d’attaques, les méthodes d’identification des menaces et des failles affectant les applications et les systèmes actuels. Par la mise en situations simulant des problématiques issues d’environnements professionnels, les participants au programme sont amenés à appliquer leur apprentissage tout au long du programme durant des exercices de cyberdrill afin d’être en mesure d’évaluer leur assimilation des concepts et des techniques enseignés.



Ce programme, qui sera dispensé en ligne, est destiné aux participants qui désirent devenir des spécialistes de haut niveau en sécurité technique des systèmes d’information, ou à des professionnels du domaine ayant une bonne connaissance des besoins des entreprises et qui souhaitent acquérir une meilleure maîtrise technique. Il couvre des domaines variés de la cybersécurité, traitant de la sécurité offensive, de la sécurité des infrastructures, ou encore des techniques d’investigation numériques. Étalé sur une durée de 24 mois, le programme comprend des Cyber Bootcamps qui seront organisés durant cette formation. Durant ces exercices, les participants seront confrontés à des simulations d’incidents que les entreprises doivent traiter dans leurs opérations au quotidien.

Les participants auront ainsi l’occasion de pratiquer ce qu’ils ont appris au cours des semaines de cours qui ont précédé, sous la supervision d’un expert en cybersécurité.

