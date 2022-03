Maroc-Israël. L’ONMT signe un partenariat stratégique avec la compagnie ISRAIR

Lire aussi | Fatim-Zahra Ammor : « A fin Mars, nous aurons atteint la capacité aérienne de 2019 »

Dans le détail, grâce à ce partenariat, la compagnie ISRAIR proposera 2 vols par semaine entre l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion et l’aéroport Marrakech Menara, pour une offre de 8.500 sièges vers la ville ocre et ce, dès la saison estivale (entre avril et octobre 2022). Force est de noter que ce partenariat permettra aussi à l’ONMT et ISRAIR de déployer un dispositif multimédia sur plusieurs médias israéliens afin de communiquer sur la destination Maroc, son accessibilité et son offre diversifiée pour les différents segments : tourisme familial ou religieux, tourisme de loisirs, voyage d’affaires et MICE.

Lire aussi | Tourisme : Le Maroc destination à l’honneur au Salon International Mediterranean Tourism Market à Tel-Aviv

L’office précise qu’à travers cet accord, il continue sa dynamique d’activation des routes aériennes directes entre le Maroc et Israël, et aussi par la même occasion sa stratégie d’activation des marchés internationaux pour une relance de la destination Maroc. « Le groupe ISRAIR est l’un des acteurs du tourisme les plus importants en Israël. A travers ce partenariat, nous attirerons rapidement un important flux de clients en provenance de ce marché stratégique et nous mettons également en place les bases d’une croissance pérenne pour les années à venir », a assuré Adel El Fakir.