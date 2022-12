Maroc. La Charte Panafricaine pour la réduction des risques en santé voit le jour

La charte Panafricaine pour la réduction des risques en santé a été lancée à Casablanca le 22 décembre. Dévoilée en marge d’une conférence internationale organisée par l’African Global Health (AGH), cette initiative fait suite au succès de la première conférence africaine sur la réduction des risques en Santé, tenue à Marrakech, les 16, 17 et 18 novembre 2022, Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI. « Cette initiative vise à jeter les jalons d’une politique continentale commune se rapportant aux domaines de la santé et de la protection sociale dans le continent africain », a expliqué Dr Lamia Kandil, présidente de l’AGH au bureau logistique local.

Lire aussi | Nezha Hayat : « Le marché des capitaux joue un rôle important pour accompagner la relance économique »

Elle a ajouté que le bureau continental va travailler étroitement avec les pays africains pour dévoiler les contours définitifs de cette Charte africaine tout au long de l’année 2023. Selon Dr Lamia Kandil, les experts africains ont soumis une lettre ouverte à l’Union africaine pour contribuer au soutien de la charte africaine, l’objectif étant de parvenir à une véritable souveraineté de politique de santé dans le continent à travers la cohésion, l’action commune et le partage des expertises et des expériences réussies. Pour sa part, Dr Rania Mamdouh, professeur à la faculté de Médecine du Caire (Egypte) a indiqué que l’idée de diffuser la culture de la réduction des risques en santé en Afrique est une idée novatrice initiée par le Maroc, et qui englobe tous les programmes visant la réduction des risques en santé.

Lire aussi | Le fonds Valoris Equity Fund injecte 47 millions de DH dans Cap Retail

« Il est important de fédérer les efforts de l’ensemble des pays africains pour parvenir à des solutions communes aux problèmes de santé dans le continent et oeuvrer à promouvoir les programmes à même de réduire les effets des maladies telles le diabète, l’obésité et d’autres phénomènes comme le tabagisme, l’alcoolisme et toutes formes d’addiction pour prévenir les cancers », a-t-elle fait remarquer. Pour rappel, l’AGH est une organisation qui met au cœur de son action les objectifs de promotion de la santé en Afrique suivant des directions multipartites incluant des dimensions de santé responsable et solidaire sous l’étendard de la santé pour tous et par tous.