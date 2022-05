Maroc. La multinationale américaine Aptiv recrute en masse

Une usine de câbles automobiles à Oujda, devant créer 3.500 emplois directs, pour un investissement de 394 millions de DH. Ce projet, premier du genre pour la région de l’Oriental dans le secteur automobile, est porté par le groupe équipementier américain Aptiv, et est en train d’être réalisé sur une surface de 8 hectares. En attendant son démarrage effectif, prévu avant juin 2022 avec la création de 1000 emplois, une opération de recrutements massifs a été lancée récemment pour le compte de la nouvelle unité industrielle relevant du groupe «APTIV».

Après avoir lancé les travaux de construction de sa première unité industrielle automobile dans l’Oriental, au niveau de la Technopole d’Oujda, le groupe «Aptiv», spécialisé dans le câblage automobile, a lancé une opération de recrutements massifs. Celle-ci cible les personnes détentrices d’un baccalauréat ou plus, ou d’un diplôme de technicien ou plus.

Cette opération de recrutement cible les personnes détentrices d’un baccalauréat ou plus, ou d’un diplôme de technicien ou plus, indique le Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental, qui précise que les demandes doivent être déposées sur le portail électronique de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

A noter que ce projet, lancé en janvier dernier au niveau de la zone d’accélération industrielle du Technopole d’Oujda, s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat liant le groupe APTIV, la Wilaya de la région de l’Oriental, le Conseil de la région de l’Oriental, le CRI et la société MedZ.