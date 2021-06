Maroc. La nouvelle gamme de Volvo Trucks désormais disponible

Du nouveau chez Volvo Maroc ! L’importateur des véhicules lourds du constructeur suédois capitalise sur sa nouvelle famille d’engins. Généralement affectés aux transports nationaux et internationaux, les gammes FH et FM ont amorcé depuis peu leur commercialisation ; idem pour la gamme FMX dédiée aux opérateurs évoluant dans le secteur de la construction.

Ces nouveaux modèles ont été développés, selon le staff de Volvo Trucks, avec plusieurs objectifs précis afin de satisfaire la clientèle professionnelle. Des objectifs qui s’articulent autour de l’amélioration de l’environnement du conducteur, mais aussi autour de la sécurité et de la productivité que procurent ces véhicules, afin qu’ils soient encore plus efficaces et toujours aussi respectueux de l’environnement.

Des qualités en matière de conception, de robustesse et de technologie que n’a pas manqué de souligner Fernando Bernabé Garcia, Directeur général de Volvo Maroc à l’occasion d’une conférence de presse. «Nous avons introduit simultanément une gamme composée de quatre camions et avons à cœur de proposer à notre clientèle des camions très efficaces, en termes de confort, polyvalence d’utilisation, d’exploitation quotidienne, de durabilité et à même d’afficher des consommations basses en termes de carburant», a-t-il précisé.

Une gamme inédite de véhicules qui s’articule notamment autour du Volvo FH. Ce dernier dispose d’un design sophistiqué et de technologies intelligentes. Par ailleurs, il met l’accent sur le confort réservé au conducteur ; de quoi séduire des professionnels qualifiés. Précisément, la cabine offre à ses occupants un environnement de travail soigné, confortable et surtout très ergonomique. S’agissant des versions FH Euro 6 équipées de la technologie «Turbo Compound», elles offrent un gain significatif en termes de couple, ainsi qu’une baisse significative en matière de consommation de carburant.

Fernando Bernabé Garcia, Directeur général et Reda Bouazzaoui, Directeur commercial, tous deux de Volvo Maroc.

S’agissant du Volvo FM, il s’est vu décerné le «Red Dot Award 2021» dans la catégorie design pour les véhicules commerciaux. Une distinction que le constructeur doit à son bureau de design qui, pour l’occasion, a joué la carte de l’innovation. Par ailleurs, la cabine a fait l’objet de toutes les attentions, de manière à en faire le meilleur bureau mobile du segment. Au final, l’engin qui mise sur sa polyvalence d’utilisation se montre agile, spacieux et, avant tout, sûr et confortable pour tous les conducteurs.

Reste le Volvo FMX qui a fait, lui aussi, l’objet de toutes les attentions lors de cette conférence de presse. Comme l’a expliqué au cours de cette conférence Reda Bouazzaoui, Directeur commercial de Volvo Maroc, «ce tracteur dispose d’une chaine cinématique optimisée pour des conditions extrêmes. Grâce à son nouveau moteur de 460 chevaux et à sa boite de vitesse «I-Shift», il peut faire face aux conditions de conduite les plus difficiles et aux tâches les plus exigeantes».

Faut-il préciser que le nouveau Volvo FMX8x4 est équipé d’un châssis plus résistant qui lui permet d’atteindre un poids total en charge de 51 tonnes en version standard et qui peut friser en option les 56 tonnes. À noter, que sur les applications de transports spéciaux, le poids total roulant autorisé peut dépasser les 150 tonnes, maximisant ainsi la productivité de l’engin pour le plus grand bénéfice de son propriétaire.