Maroc. Le géant DELL fusionne ses deux principales filiales

EMC Corporation avait posé son baluchon en 2014 sur le marché marocain où DELL est présent depuis près de 20 ans. Le groupe coté à la Bourse de NEW York vient de finaliser la fusion absorption d’EMC Information System Morocco Limited par Dell SAS. L’absorbant basé à Casanearshore (phare marocain des métiers de nearshoring), récupère ainsi l’activité de l’absorbé, à savoir la représentation au Maroc des produits et services estampillés EMC, mondialement connus dans les métiers de storage informatiques (stockage de données) et qui sont distribués par des importateurs partenaires, tels Ingram Micro North Africa.

Près de six ans après avoir acté leur mariage au niveau mondial, les deux géants des systèmes d’information, Dell Technologies et EMC Corporation, n’en ont pas encore fini avec la matérialisation au niveau «local» de ce qui fut considéré comme l’opération de fusion-acquisition la plus importante dans le secteur des hautes technologies de la décennie écoulée.

L’objectif de ce rapprochement au niveau marocain, est de mutualiser les ressources de direction et le staff administratif des deux entités fusionnées et de simplifier la structure de détention des filiales marocaines par la maison mère américaine. D’un point de vue social, cette fusion se fait sans heurts, sachant que les process et pratiques RH sont en convergence depuis 5 ans et que EMC Information System Morocco Limited avait, elle aussi, son siège social à Casanearshore.

Rappelons, que le géant DELL a réalisé, au titre de l’exercice clos à fin janvier 2022, un chiffre d’affaires consolidé record de plus de 100 milliards de dollars (plus de 1007 milliards de DH ou encore 94% du PIB marocain !) pour un résultat opérationnel de 4,7 milliards de dollars (plus de 50 milliards de DH).