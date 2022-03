Maroc. Les crimes organisés et transnationaux au cœur de la Réunion ministérielle de l’ISA

La criminalité transnationale organisée (COT) représente une menace importante et croissante pour la sécurité nationale et internationale, avec des conséquences désastreuses pour la sécurité et la santé publiques, les institutions démocratiques et la stabilité économique dans le monde entier.

Non seulement les réseaux criminels s’étendent, mais ils diversifient également leurs activités, ce qui entraîne la convergence de menaces autrefois distinctes et qui ont aujourd’hui des effets détonants et déstabilisants. En considération de ce contexte, l’Alliance internationale de sécurité (ISA) a tenu une quatrième session de sa réunion ministérielle avec un accent sur la coordination des efforts pour faire face aux crimes organisés et internationaux.