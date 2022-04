Maroc. Les nouvelles précisions du britannique Chariot sur son importante découverte de gaz

Le 10 janvier dernier, la société britannique Chariot Oil & Gas annonçait une importante découverte de gaz sur son projet Lixus. Un peu moins de trois mois après cette sortie, elle a fourni une mise à jour d’après forage du puits d’exploration et d’évaluation de ce projet situé au large de Larache.

On en sait un peu plus sur l’importante découverte de gaz près de Larache annoncée en janvier dernier par Chariot Oil & Gas. En effet, la société britannique vient de fournir une mise à jour d’après forage du puits d’exploration et d’évaluation Anchois-2 découvert sur la licence Lixus, au large de Larache. Selon les nouvelles données publiées par la société via un communiqué, les estimations de la rémunération nette du gaz pour le puits Anchois-2, basées sur une interprétation plus approfondie des données du puits, ont été mises à niveau à environ 150 m par rapport à l’analyse préliminaire annoncée précédemment de plus de 100 m, et ce comparé aux 55 m estimés lors de la première découverte du puits Anchois-1.