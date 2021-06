Maroc : reprise des demandes de visa pour la France

L’ambassade de France au Maroc vient d’annoncer la reprise des délivrances des visas.

Elle précise que les rendez-vous pour les demandes de renouvellement de visa de court séjour d’une durée d’un an ou plus émis par la France sont ouverts à partir du mardi 15 juin 2021. Elle ajoute qu’il convient d’effectuer la demande en ligne sur le site France-Visas avant toute prise de rendez-vous chez TLS.

Par contre, rappelle l’ambassade, les titulaires d’un visa ne sont pas automatiquement autorisés à voyager en France et doivent respecter les conditions d’entrée sur le territoire français au regard de la vaccination. Elle fait allusion à son communiqué de la semaine dernière où elle rappelle que selon la classification des pays au 2 juin 2021 sur la base des indicateurs sanitaires, le Maroc est classé pays « orange » : circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants. A ce titre et en tenant compte de la situation vaccinale des voyageurs, les conditions d’entrée sur le territoire français depuis le Maroc sont les suivantes :

À noter que les catégories ci-dessous n’ont pas besoin de démontrer le motif impérieux pour entrer en France depuis le Maroc :

– Français (ainsi qu’à leurs conjoints et enfants) ;

– ressortissants étrangers (ressortissants européens et ressortissants de pays tiers) résidant en France (avec un titre de séjour en cours de validité) ;

– ressortissants de l’espace européen ainsi que leurs conjoints et enfants qui rejoignent, en transit par la France, leur résidence principale dans un pays de l’espace européen.