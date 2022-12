Marrakech-Safi : Une région qui renoue avec la croissance ?

Dans le cadre de sa mission de production de statistiques et d’indicateurs sur le tissu productif national, l’Observatoire marocain de la TPME lève le voile en cette fin d’année sur quelques chiffres qui mettent en évidence les tendances positives de la mappe économiques de la région Marrakech-Safi.

Connue sur le toit du monde comme l’une des capitales du tourisme, la région de Marrakech-Safi a fait, ces deux dernières années, une véritable traversée du désert. Entre Covid et une crise climatique inédite, la région dispose aujourd’hui de toutes les potentialités pour retrouver sa dynamique économique, selon l’observatoire de la TPME.

« En 2020, la crise pandémique a provoqué une baisse de 53,2% du nombre des entreprises affiliées à la CNSS, ainsi qu’une régression des emplois déclarés de 46,7% contre respectivement 48,3% et 35,4% au niveau national », lit-on dans ledit document. Et toujours selon le rapport, « l’assouplissement des règles sanitaires décidé par les autorités, en juillet 2020, a eu un impact immédiat sur les déclarations des emplois de la région Marrakech-Safi, qui ont retrouvé des niveaux quasi similaires à ceux de juillet 2019, à l’exception des entreprises opérant dans l’hébergement et la restauration dont les emplois déclarés ont baissé de 55% ».

Indicateurs économiques des entreprises de la région Marrakech-Safi

Les EPMA (Chiffre d’affaires des Entreprises Personnes Morales et Physiques Actives) et les EPPA de la région de Marrakech-Safi ont généré un chiffre d’affaires totalisant près de 74,14 milliards de dirhams au titre de l’exercice 2019, dont une part de 70% générée par les TPME et 30% par les GE.

Il faut dire que l’industrie manufacturière, le commerce et la construction drainent environ 64% du CA des entreprises actives de Marrakech. Par ailleurs, côté emplois, la note explique que pour les exercices 2019 et 2020, la construction est la première pourvoyeuse d’emploi dans la région avec une part de 18,7% en hausse de 1,1 point par rapport à 2019. La section commerce, réparation d’automobiles et de motocycles arrive au 2ème rang avec une part de 13,4%, en progression de 0,1 point au cours de la même période, suivie de l’hébergement et restauration avec une part de 12,8%.

Pour rappel, dans son plan de relance économique de la région, le Centre régional d’investissement Marrakech-Safi a impulsé un gigantesque programme d’investissement. Il fait état d’une approbation de 156 projets d’investissement. Ces projets représentent un montant d’investissement total prévisionnel de 6,54 milliards de dirhams et la création de 6.624 emplois directs. On note dans ce sens une augmentation de 23% en montant et 55% en termes d’emplois.