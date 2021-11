Meta. Un 2ème «Boost with Facebook» pour soutenir les PME marocaines

En collaboration avec l’Agence de développement du digital (ADD), la société Meta, le géant américain du web, a annoncé le lancement de la deuxième édition de «Boost with Facebook» au Maroc, l’objectif étant de soutenir 2 000 petites et moyennes entreprises (PME) marocaines.

Selon les organisateurs de ce concept, ce programme a permis l’année dernière la formation de plus de 1 700 PME dans huit villes du Maroc. Aussi, 80% des PME participantes ont pu renforcer leurs tactiques de marketing et établir une forte présence sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Faut-il préciser que «Boost with Facebook» est le programme mondial de Meta conçu pour doter les PME des compétences en marketing numérique dont elles ont besoin pour développer leur présence en ligne et être compétitives dans l’économie numérique.

Toujours est-il que pour cette deuxième édition, Meta collabore avec l’ADD et LaStartupFactory pour former 2.000 PME supplémentaires au Maroc. Justement en s’appuyant sur son réseau, l’ADD entend soutenir la sensibilisation des PME à travers le pays pour préparer et mobiliser la prochaine génération d’entrepreneurs au Maroc.

Cette année, le programme «Boost with Facebook» comprendra diverses pistes d’apprentissage telles que l’introduction aux produits et outils Meta, la mise en place d’une présence en ligne attrayante, la croissance de l’entreprise avec le gestionnaire de publicités et la façon de s’engager de manière efficace et créative avec sa communauté.

Selon les organisateurs, les modules sont conçus pour aider les PME à relever les défis commerciaux causés par la pandémie, mais aussi à numériser leur présence en ligne pour se développer et accéder à des marchés plus larges. Le programme propose des sessions d’apprentissage virtuelles, disponibles en français et en arabe.