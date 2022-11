Mohssine Semmar, nouveau président du Directoire de MEDZ

Il vient d’être nommé au poste de président du Directoire de MEDZ, filiale du groupe CDG.

Mohssine Semmar a été nommé en tant que Président du Directoire de MEDZ, et ce dans le cadre des réajustements organisationnels initiés par le groupe CDG pour accompagner la dynamique de la planification stratégique 2023-2027. Mohssine Semmar est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Technologie Alimentaire de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat. Il a débuté sa carrière en 1990 au Ministère de l’Industrie. En 1992, il rejoint le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en tant qu’Ingénieur conseil, avant d’assumer les fonctions de Chef du service des Zones industrielles au Département du Commerce et de l’Industrie et de Chef de la Division de la Promotion et de l’infrastructure d’accueil industrielle au sein du même département. En 2003, il assume les fonctions de Directeur des Etudes et de la Planification Industrielle au Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies.