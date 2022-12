Plus que quelques heures avant le match de demi-finale de la Coupe du monde qui opposera le Maroc Maroc et la France, ce mercredi à 20h, la tension monte d’un cran. Les supporters se ruent vers les fan-zones, mais il faut attendre plusieurs heures dans de longues files d’attente pour espérer décrocher un ticket d’entrée.

Si l’appétit vient en mangeant, l’ambition grandit en gagnant. Au fur et à mesure que le Maroc avance dans la compétition, l’intérêt du public grandit et sa base s’élargit davantage. Aujourd’hui, le nombre des supporters des Lions de l’Atlas s’est multiplié par 100. Arabes, Africains et de nombreuses autres peuples de différentes nations se bousculent au portion du stade Al Bayt, surbooké, aéroports surpeuplés, hôtels et lieux de résidence plain à craquer…